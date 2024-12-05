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Лавров обвинил США в нападении на Россию

Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками Киева

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОБСЕ заявил, что Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на Российскую Федерацию руками украинского режима. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор», — сказал Лавров.

По словам министра, США превратили Украину в плацдарм для создания угроз России.

До этого бывший разведчик ЦРУ Филипп Джиральди заявил, что Соединенные Штаты Америки напали на Россию, оказывая финансовую и военную помощь Украине в конфликте. Он отметил, что «США необходимо помнить» о преимуществах российской армии и на поле боя, и в вопросе военного оснащения, перед тем как «отпускать угрозы в адрес Москвы».

Ранее Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ на заседании организации.

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