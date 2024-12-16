В Кремле прокомментировали отправку миротворцев ЕС на Украину

Поднимать тему размещения миротворцев на Украине преждевременно, поскольку Киев отказывается от мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о дискуссиях в Европе на тему необходимости размещения контингента миротворцев на Украине.

Песков отметил, что в настоящее время ни о каких переговорах с украинской стороной речь не идет, хотя президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе известных стамбульских договоренностей.

«Они (переговоры — «Газета.Ru») были согласованы, но потом украинская сторона покинула стол переговоров. Обо всем остальном, а именно о миротворцах, сейчас говорить, очевидно, преждевременно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Незадолго до этого сообщалось, что министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард считает преждевременным обсуждение отправки европейского миротворческого контингента на Украину.

В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас также сообщила, что страны — члены Евросоюза не обсуждают отправку миротворцев на украинскую территорию.

14 декабря депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил о том, что Германия должна отправить свои войска в качестве «миротворцев» на Украину.

Ранее в Раде оценили идею послать на Украину «миротворцев».