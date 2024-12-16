МИД Швеции считает преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард считает, что пока рано обсуждать отправку европейского миротворческого контингента на Украину. Этот вопрос украинская сторона должна поднять сама, заявила Стенергард перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это обсуждение немного преждевременно на данный момент, прежде всего, Украина сама должна решить, когда, каким образом и стоит ли обсуждать», — сказала она.

16 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны — члены ЕС не обсуждают отправку миротворцев на украинскую территорию.

На прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что на встрече в Париже Дональд Трамп заявил лидерам Украины и Франции, что хочет видеть «сильную» и «хорошо вооруженную» Украину после прекращения боевых действий.

В материале говорилось, что политик хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали на Украине — контролировали режим прекращения огня. При этом американские военные не будут задействованы.

Ранее в Германии выступили против отправки миротворцев на Украину.