Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Швеции считает преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

Глава МИД Швеции: Украина сама должна решить вопрос об отправке миротворцев

close
Global Look Press

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард считает, что пока рано обсуждать отправку европейского миротворческого контингента на Украину. Этот вопрос украинская сторона должна поднять сама, заявила Стенергард перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это обсуждение немного преждевременно на данный момент, прежде всего, Украина сама должна решить, когда, каким образом и стоит ли обсуждать», — сказала она.

16 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны — члены ЕС не обсуждают отправку миротворцев на украинскую территорию.

На прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что на встрече в Париже Дональд Трамп заявил лидерам Украины и Франции, что хочет видеть «сильную» и «хорошо вооруженную» Украину после прекращения боевых действий.

В материале говорилось, что политик хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали на Украине — контролировали режим прекращения огня. При этом американские военные не будут задействованы.

Ранее в Германии выступили против отправки миротворцев на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами