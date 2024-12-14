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В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину

Депутат бундестага Кизеветтер предложил отправить немецкие войска на Украину

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Германия должна отправить свои войска в качестве «миротворцев» на Украину. Об этом в интервью журналу Spiegel заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«До миротворческой миссии еще далеко, однако будет разумным начать планировать ее уже сейчас... (По завершении украинского конфликта. — «Газета.Ru») мы будем готовы отправить войска, чтобы обеспечить мир», — сказал парламентарий.

В декабре официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине сейчас не актуален. По его словам, договариваться насчет отправки войск следует только «при определенных условиях в будущем».

В этом же месяце министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Ранее в Госдуме посмеялись над позицией Германии по отправке войск на Украину.

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