Оптравка «миротворцев» на Украину не поможет Владимиру Зеленскому, и Киеву придется понижать мобилизационный возраст для продолжения боевых действий. Об этом пишет в социальных сетях народный депутат Украины Александр Дубинский, в данный момент находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Как только провалится идея с «миротворцами» из Европы и «приглашением» в НАТО, у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как снижать мобилизационный возраст. Идея про контракт для тех, кому 18-25 лет, — первый шаг к этому решению. Сделав службу для этого возрастного отрезка «добровольной», под нее мобилизуют всех, кто попадет под руку», — считает Дубинский.

По мнению Дубинского, только избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может остановить Зеленского в постоянной эскалации конфликта на Украине и снжении возраста мобилизации.

До этого Дубинский заявил, что Соединенным Штатам Америки следовало поддержать призыв на фронт сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.