Страны ЕС не обсуждают отправку миротворцев на Украину

Страны-члены Евросоюза не обсуждают отправку миротворцев на Украину. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС, передает ТАСС.

Каллас подчеркнула, что для отправки европейского миротворческого контингента на Украину в стране должен быть мир.

«Однако, если вы смотрели интервью министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать», — сказала она журналистам.

На прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что на встрече в Париже Дональд Трамп заявил лидерам Украины и Франции, что хочет видеть «сильную» и «хорошо вооруженную» Украину после прекращения боевых действий.

В материале говорилось, что политик хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали на Украине — контролировали режим прекращения огня. При этом американские военные не будут задействованы.

Ранее в Германии выступили против отправки миротворцев на Украину.