Пушилин заявил, что бои за Курахово продолжаются

Бои за город Курахово продолжаются, у российских войск есть продвижение. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой... Двигаются наши ребята», — сказал Пушилин, назвав Кураховское направление самым горячим.
Он также сообщил, что в Часовом Яре за украинскими военными остается высотная застройка за огнеупорным комбинатом.
Накануне глава ДНР заявлял, что ВСУ контролируют менее 20% населенного пункта.
16 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее Курахово.
По его данным, ВС РФ приближаются к трассе, по которой идет снабжение украинской группировки в городе.
Ранее МО РФ показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области.