Пушилин заявил, что бои за Курахово продолжаются

Бои за город Курахово продолжаются, у российских войск есть продвижение. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой... Двигаются наши ребята», — сказал Пушилин, назвав Кураховское направление самым горячим.

Он также сообщил, что в Часовом Яре за украинскими военными остается высотная застройка за огнеупорным комбинатом.

Накануне глава ДНР заявлял, что ВСУ контролируют менее 20% населенного пункта.

16 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее Курахово.

По его данным, ВС РФ приближаются к трассе, по которой идет снабжение украинской группировки в городе.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области.