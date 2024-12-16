Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Десантники-штурмовики <…> стремительным броском вошли в населенный пункт», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после «оказания огневого воздействия» российские подразделения приступили к зачистке поселка.

Солдаты ВСУ пытались подвезти резервы, но их уничтожила артиллерия ВС РФ и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

По данным Минобороны, после овладения рубежом штурмовики успешно его удержали.

Накануне генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал преимущество российской армии на Кураховском направлении. Там добавили, что войска ВС РФ «имеют значительное преимущество» не только в личном составе, но и в технике. В воскресенье, 15 декабря, стало известно, что под контролем украинской армии находится не более 20% населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).