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Российские военные водрузили флаг над зданием горсовета в Курахове ДНР

Рогов: войска РФ подняли флаг над зданием городского совета в Курахове ДНР

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Военные РФ заняли здание городского совета в западной части Курахово, расположенного в ДНР, и подняли над ним российский флаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотических инициатив и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — сказал Рогов.

12 декабря Рогов заявил, что военнослужащие России улучшили позиции по переднему краю в Курахово и взяли под свой контроль несколько многоэтажных домов.

До этого советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин выразил уверенность, что подразделения ВС РФ в ближайшее время полностью возьмут Курахово под свой контроль. При этом он отметил, что точные сроки завершения боев за город определить нельзя.

В то же время специалист предупредил, что на фронте может произойти любая неожиданность. Речь идет о возможной переброске резервов ВСУ к населенному пункту, а также перегруппировке украинских войск.

Ранее ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.

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