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Российские войска взяли под контроль семь населенных пунктов за неделю

Минобороны: ВС России за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов

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Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшую неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль семь населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, четыре населенных пункта были взяты под контроль в Донецкой народной республике (ДНР). Так, подразделения группировки войск «Центр» зашли на территории сел Желтое, Берестки и Заря. При этом военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Благодатное.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» освободили три населенных пункта в Курской области: Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Из этой же сводки следует, что в течение недели в зоне специальной военной операции в плен сдались 87 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Херсонской области. Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Михайловка и Никольское.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по заводу по производству беспилотников.

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