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Водружение российского флага на здании горсовета в Курахово сняли на видео

Опубликовано видео водружения российского флага на здании горсовета в Курахово

Опубликовано видео, на котором запечатлено водружение российского флага на здании городского совета в Курахово. Кадры разместил Telegram-канал «Заеzжий корреспондент».

«Штурмовики гвардейской 5-й бригады имени А. В. Захарченко продолжают наступать на город. Теперь и горсовет наш. Закрепились, контратаки отбили», — говорится в сообщении.

На записи бойцы обходят здание горсовета, проникают внутрь через окно, а затем поднимаются на второй этаж полуразрушенного сооружения, где заменяют украинский флаг на триколор. Аналогичным образом они поменяли флаги на территории перед горсоветом, установив свои знамена.

В другом видео также можно увидеть четверых украинских военных, захваченных в плен в этом районе фронта. Здание горсовета расположено в западной части Курахово.

О водружении российского флага ранее сообщал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических инициатив и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

12 декабря советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин выразил уверенность, что подразделения ВС РФ в ближайшее время полностью возьмут Курахово под свой контроль. При этом он отметил, что точные сроки завершения боев за город определить нельзя.

Ранее в ВСУ назвали причину краха в районе Курахово.

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