Украинские военные винят командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в критической ситуации в Курахово. Об этом рассказал украинский лейтенант изданию «Страна.ua».

Офицер обвинил военное руководство во лжи о ситуации на фронте в своих докладах.

«Вся беда благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля и возможности обжалования решения командира», — сказал он.

Более того, отсутствует механизм адекватного наказание командиров за подобные нарушения.

13 декабря агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что российские военнослужащие заблокировали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Успеновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

12 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны улучшили позиции по переднему краю в Курахово и взяли под свой контроль несколько многоэтажных домов.

Ранее ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.