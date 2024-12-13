В Прикарпатье ракетный удар России назвали самым массированным с начала СВО

Ряд объектов критической инфраструктуры в Прикарпатье был поражен во время самой массированной атаки региона за весь период специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук, передаетРИА Новости.

«Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабного конфликта. Под прицелом — объекты критической инфраструктуры. Есть попадания», — сказала она.

Онищук добавила, что удары наносились по объектам критической инфраструктуры с помощью беспилотников и крылатых ракет. Глава ОВА Ивано-Франковской области обратила внимание на то, что пострадавших среди мирного населения не было. На местах поражений работают соответствующие службы для преодоления последствий атаки.

Незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что специалисты принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. По мере того как будет решаться ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения.

Также в Минобороны России подтвердили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам на украинской территории в ответ на атаку Киева на военный аэродром в районе города Таганрога, расположенного в Ростовской области.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что по его данным, обстрел начался примерно в 5:00 по московскому времени. В ударе задействовали более 120 единиц боеприпасов.

Ранее Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран.