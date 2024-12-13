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Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран

Украина после обстрелов запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина на фоне ударов по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Отмечается, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Максимальная мощность в отдельные часы будет составлять до 1098 мегаватт-часов.

В результате обстрелов в пятницу половина потребителей электроэнергии на Украине осталась без света.

Утром 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по объектам на территории Украины. По его словам, российские военные с 5:00 мск обстреливают украинские объекты критической инфраструктуры.

Журналисты издания «Страна.ua» рассказали, что взрывы произошли в как минимум четырех регионах. Речь идет о Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Хмельницкой областях.

Ранее пять атомных реакторов Украины снизили мощность из-за ударов по энергетике.

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