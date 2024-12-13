В минэнерго Украины назвали цель массированного удара России

Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко назвал целью масштабного удара ВКС РФ энергетический комплекс Украины. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. По мере того как будет решаться ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения», — сообщил министр.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ начали массовый удар по Украине.

По его данным, обстрел начался примерно в 5:00 мск. В ударе задействовали более 120 единиц боеприпасов. По словам Рогова, целью обстрела стали объекты критической инфраструктуры Украины.

По информации издания «Страна.ua», взрывы прозвучали в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Украина и РФ ведут секретные переговоры о прекращении ударов по энергетике.