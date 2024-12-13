В Венгрии рассказали про рождественский план обмена пленными между РФ и Украиной

Между Россией и Украиной мог состояться масштабный обмен пленными на Рождество, но Киев отказался от подобного плана. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — сказал глава венгерского кабмина.

Премьер уточнил, что инициатива получила поддержку со стороны России.

Орбан предложил осуществить крупный обмен пленными на Рождество в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 11 декабря. Также премьер Венгрии выступил с инициативой объявить о прекращении огня.

12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ФСБ передала в посольство Венгрии предложения Москвы по обмену пленными.

В этот же день глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. Он обратил внимание, что во время телефонного разговора с венгерским премьером президент РФ не отклонил такой вариант, но и не принял его.

Ранее Лавров заявил, что Киев систематически отказывается от гуманитарных инициатив.