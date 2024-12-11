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На Украине посоветовали не упоминать пять городов, которые ВСУ могут потерять

Рогов: СМИ Украины не будут упоминать ряд городов, которые ВСУ могут потерять

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинские СМИ получили указания от правительства Украины ограничить упоминание пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР), которые в скором времени могут быть освобождены российскими войсками. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«У противника «дали темник» о пяти городах, которые не важны и на которых лучше не акцентировать внимание в украинских СМИ», — рассказал собеседник агентства.

Рогов отметил, что скорая потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курахова уже очевидна. Также в списке упоминаются Покровск, Мирноград, Часов Яр и Торецк. Собеседник агентства подчеркнул, что это говорит о скорой потере контроля Киева над этими городами.

11 декабря Рогов заявил, что украинская группировка к югу от Курахово попала в оперативное окружение. Как он сказал, к текущему моменту российским военнослужащим удалось расширить зону контроля на участке боевых действий севернее Успеновки.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские солдаты выбили части ВСУ на нескольких рубежах в центре Часова Яра в ДНР.

До этого бывший депутат Верховной рады, ныне военнослужащий Егор Фирсов подтвердил, что украинские военные в ближайшее время могут потерять пять городов в ДНР.

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