Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово попала в оперативное окружение.

По его словам, ВС РФ расширили зону контроля севернее Успеновки, захватив украинский опорный пункт.

«Группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении», — пояснил Рогов.

Он добавил, что пути отступления бойцов ВСУ находятся под огневым контролем российских войск.

До этого Рогов сообщал, что российские военнослужащие форсировали реку Волчья возле Курахово.

Он пояснил, что российские войска форсировали реку северо-западнее Курахово — со стороны поселка Старые Терны.

9 декабря полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что украинская армия скоро потеряет контроль над пятью городами.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.