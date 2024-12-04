Стало известно, кем служит найденный в зоне СВО «двойник» Жириновского

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине, которого окрестили «двойником» бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, стал штурмовиком и в настоящее время принимает участие в боях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, речь идет об актере Викторе Беломестнове. На фронте мужчина взял себе позывной «Помреж» и сейчас служит в батальоне «Скиф» в составе бригады «Терек».

«Ему уже вручили две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута», — говорится в материале.

Из публикации следует, что сейчас «двойник» Жириновского принимает участие в сражениях в районе города Часов Яр.

В прошлом Беломестнов снимался в таких популярных сериалах, как «Реальные пацаны» и «Солдаты». Кроме того, ему довелось сыграть в фильмах «Единичка» и «Семь пар нечистых».

2 декабря депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин опубликовал в своем Telegram-канале видео с Виктором Беломестновым, в котором военный пародирует бывшего председателя партии. В ролике участник СВО произносит речь, интонационно и по смысловому наполнению повторяющую манеру Жириновского. После этого мужчину начали называть «двойником» политика.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить мероприятия к 80-летию Владимира Жириновского в 2026 году.