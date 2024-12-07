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Российские военные продолжают бои за Часов Яр

Марочко: бойцы РФ выбили ВСУ на нескольких рубежах в центре Часова Яра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские солдаты выбили части ВСУ на нескольких рубежах в центре Часова Яра в ДНР. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Часовяровское направление является самым результативным за истекшие сутки, поскольку нашим военнослужащим удалось улучшить свои позиции в центре [Часова Яра]. Возле стадиона «Авангард» были заняты новые рубежи и позиции, выбиты несколько опорных пунктов противника в центре города», — поделился Марочко.

Он добавил, что ВС РФ также преуспели в микрорайоне Северный Новый, серьезно продвинувшись за минувшие сутки.

До этого Марочко рассказывал, что российские войска массированным ударом уничтожили хорошо защищенный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Сватово в Луганской народной республике.

По словам эксперта, железные конструкции являются сложными целями для уничтожения, однако комбинированные удары российских военнослужащих позволяют решать эту проблему.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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