Российские солдаты выбили части ВСУ на нескольких рубежах в центре Часова Яра в ДНР. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Часовяровское направление является самым результативным за истекшие сутки, поскольку нашим военнослужащим удалось улучшить свои позиции в центре [Часова Яра]. Возле стадиона «Авангард» были заняты новые рубежи и позиции, выбиты несколько опорных пунктов противника в центре города», — поделился Марочко.

Он добавил, что ВС РФ также преуспели в микрорайоне Северный Новый, серьезно продвинувшись за минувшие сутки.

До этого Марочко рассказывал, что российские войска массированным ударом уничтожили хорошо защищенный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Сватово в Луганской народной республике.

По словам эксперта, железные конструкции являются сложными целями для уничтожения, однако комбинированные удары российских военнослужащих позволяют решать эту проблему.

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