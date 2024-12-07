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На Украине заявили, что ВСУ стоят перед угрозой потери пяти городов в ДНР

Военный Фирсов: ВСУ стоят перед угрозой потери пяти городов в ДНР

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинские военные в ближайшее время могут потерять пять городов в Донецкой народной республике. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, ныне военнослужащий Егор Фирсов в интервью для украинского издания «Страна.ua».

«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — заявил он.

По словам военного, армия Украины рискует потерять контроль над Часовым Яром, Курахово, Покровском, Мирноградом и Великой Новоселкой. Фирсов отметил, что трудно представить, сколько беспилотников, средств и сил ушло на защиту данных позиций. Он добавил, что российская армия сосредоточила силы лишь на определенных участках фронта.

До этого американское издание Strategic Culture писало, что союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет свои задачи в зоне боевых действий. Авторы материала утверждают, что США на фоне неудач на Украине пытаются открыть против России второй фронт в Сирии. В статье отметили, что российская армия продолжает наступать на позиции противника по всем участкам фронта в зоне СВО.

Ранее российская армия окружила Курахово с четырех сторон.

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