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Армия Белоруссии стала использовать аналог Starlink

В Белоруссии военнослужащие стали использовать аналог Starlink

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Depositphotos

Мобильный комплекс связи «Кулиса» — аналог Starlink — начали использовать военнослужащие в Белоруссии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

«Кулису» разработали в Белоруссии специально для нужд армии, комплекс уже поступил на вооружение, отметили в ведомстве.

Кроме того, государственный военно-промышленный комитет Белоруссии успешно провел завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318, которая значительно увеличила зону поражения ЗРК «Бук-МБ2». Ракета может поражать маневрирующие аэродинамические цели при интенсивном радиоэлектронном противодействии, а также надводные и радиоконтрастные цели.

6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Как сказал глава государства, Москва может направить данные ракеты в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Путин согласился с условиями Белоруссии о том, что в случае размещения ракетных комплексов «Орешник» на территории страны именно ее власти будут определять цели для ударов.

Ранее политолог назвал отношения России и Белоруссии примером эффективной внешней политики.

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