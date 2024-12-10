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Новую зенитную ракету успешно испытали в Белоруссии

В Белоруссии успешно испытали свою ракету для ЗРК «Бук-МБ2»

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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) Белоруссии успешно провел завершающий этап испытаний зенитной управляемой ракеты 9М318, которая значительно увеличила зону поражения ЗРК «Бук-МБ2». Об этом сообщает ТАСС.

По данным Госкомвоенпрома, боевая стрельба стала завершающим этапом в разработке нового белорусского вооружения. Ракета может поражать маневрирующие аэродинамические цели при интенсивном радиоэлектронном противодействии, а также надводные и радиоконтрастные цели.

«Особенность ЗУР 9М318 — наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели», — добавили в ведомстве.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что в российском ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка белорусская, кроме ракеты. Ее поставка в республику ожидается во второй половине 2025 года. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия.

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