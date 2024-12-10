Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по использованию «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин согласился с условиями Белоруссии о том, что в случае размещения ракетных комплексов «Орешник» на территории страны именно ее власти будут определять цели для ударов. Об этом в ходе рабочей поездки в город Борисов заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

Он рассказал, что в настоящее время Минск размышляет, на каких площадках можно было бы разместить оружие. В том числе сейчас пустуют полигоны, где в прошлом находились стратегические ядерные ракеты.

«У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», — рассказал Лукашенко.

По его словам, он выдвинул Путину всего одно условие при обсуждении возможного размещения комплексов «Орешник» на белорусской территории. Оно заключалось в том, что именно Минск должен определять цели для ударов, если возникнет такая необходимость. Москва, в свою очередь, только будет оказывать помощь при эксплуатации оружия.

«Согласился», — подчеркнул Лукашенко, говоря о реакции российского лидера на данное предложение.

Ранее в Генеральном штабе Белоруссии раскрыли главную цель возможного размещения комплексов «Орешник» на территории республики.