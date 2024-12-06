Политолог назвал отношения России и Белоруссии примером эффективной внешней политики

Российско-белорусские отношения могут быть примером для многих других постсоветских республик, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

По мнению эксперта, царящее между РФ и Белоруссией взаимоуважение, опора на общую историю — это, своего рода, эталон межгосударственных отношений.

«На фоне украинского кризиса, экономического давления Запада и нестабильной внешнеполитической ситуации, Союзное государство России и Белоруссии приобретает все большее значение», — заявил он.

Норат Аджамян убежден, что России важно усиливать обороноспособность своего стратегического партнера, поскольку Белоруссия является западным форпостом Союзного государства.

Он отметил, что подписанный президентами двух стран договор о гарантиях безопасности между Минском и Москвой предполагает задействование всех сил для обеспечения обороны и защиты суверенитета государств, в том числе ядерного оружия.

«Помимо прочего, главы государств договорились о размещении «Орешника» на территории республики. Достигнутые соглашения явно охладили горячие головы западных политиков, до последнего времени накалявших ситуацию до предела», — добавил эксперт.

Аджамян также подчеркнул, что помимо партнерства в сфере ОПК, Россия является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии.

«Сегодня Владимир Путин упомянул, что Россия в совокупности инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд. Так что дальнейшие интеграция и развитие партнерских отношений являются стратегически важными для обеих стран», — сказал политолог.

Кроме того, эксперт указал, что лидеры двух стран затронули важную тему в сфере исторической памяти. Так, было принято решение о том, что Москва и Минск объединят шествия «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году.

«Для Прибалтики и иных постсоветских государств, которые стали в авангарде русофобии, это хороший пример того, как страны СНГ могут проводить единую политику памяти», — заключил эксперт.

6 декабря президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между двумя странами.