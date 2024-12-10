В ВСУ сообщили о взятии села Шевченко ВС РФ

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» рассказал, что ВС РФ взяли село Шевченко в ДНР. Это сообщение он выложил в своем Telegram-канале.

По словам украинского военного, сейчас ВСУ в населенном пункте уже нет, однако часть села еще «в серой зоне».

О боях за Шевченко ТАСС со ссылкой на источники сообщило 7 декабря. Этот населенный пункт называют ключевым логистическим узлом ВСУ под Красноармейском. 9 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Шевченко позволит российским войскам выйти к Покровску.

До этого сообщалось, что взятие под контроль села Петровка на Красноармейском направлении в ДНР позволило российской армии развить наступление в направлении поселка Шевченко. На этом фоне глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что военнослужащие украинской армии оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровска.

Ранее Сырский назвал Кураховское и Покровское направления самыми сложными для ВСУ.