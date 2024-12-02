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Взятие Петровки открывает путь к логистическому узлу украинской армии

ТАСС: взятие села Петровка силами РФ открывает путь к логистическому узлу ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль села Петровка на Красноармейском направлении в ДНР позволит российской армии развить наступление в направлении поселка Шевченко, который является важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

1 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Петровку.

По словам источника агентства в силовых структурах, теперь российские войска будут развивать наступление на поселок Шевченко, через который идет движение сил ВСУ сразу с нескольких направлений.

«Речь идет о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска. Шевченко — это важный логистический узел», — пояснил он.

Это село, добавил он, является стратегически важным из-за своих ландшафтных особенностей, так как находится на возвышенности. Кроме того, к югу от него есть террикон, откуда украинские военные ведут наблюдение.

Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, взятие Ильинки и Петровки позволит ВС РФ охватить более крупные укрепрайоны ВСУ.

Ранее российские военные захватили новый плацдарм у Купянска.

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