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Сырский рассказал Зеленскому о самых сложных направлениях для ВСУ

Зеленский: Сырский назвал Кураховское и Покровское направления самыми сложными

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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал украинскому лидера Владимиру Зеленскому самые тяжелые участки фронта. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение», — заявил он.

До этого генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что военнослужащие ВСУ оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровска. По его словам, тяжелая ситуация для украинской стороны сложилась также в Курской области, где ВСУ уже отступают. Он отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

23 ноября во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ. По мнению главы государства, офицеры должны видеть солдат. Генералы должны быть в окопах, отметил глава государства.

Ранее Залужный заявил украинским военным о небольших шансах на выживание на фронте.

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