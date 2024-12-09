Пушилин заявил о серьезном значении поселка Шевченко для российских войск

Взятие российскими войсками поселка Шевченко в ДНР под контроль откроет путь на город Красноармейск (украинское название — Покровск) и расширит оперативные возможности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

В данный момент наиболее активное продвижение, по данным Пушилина, фиксируется на Красноармейском направлении, где российские военные «буквально ежесуточно меняют ситуацию в лучшую сторону» и перерезают пути снабжения украинской армии.

«Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни, в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор», — сказал глава ДНР.

О боях за Шевченко ТАСС со ссылкой на источники сообщило 7 декабря. Этот населенный пункт называют ключевым логистическим узлом ВСУ под Красноармейском.

Ранее на Украине заявили об угрозе потери пяти городов.