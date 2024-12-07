Вооруженные силы (ВС) России начали бои за поселок Шевченко, который является ключевым логистическим узлом украинской армии под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Шевченко идут бои. Частично удалось преодолеть улицы, которые находятся в низинах на берегу местной плотины», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что, несмотря на сложности, которые создает местный ландшафт, продвижение ВС РФ идет в быстром темпе.

До этого сообщалось, что взятие под контроль села Петровка на Красноармейском направлении в ДНР позволило российской армии развить наступление в направлении поселка Шевченко.

В свою очередь, глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны, генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что военнослужащие украинской армии оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровска.

По словам генерал-майора, тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины сложилась также в Курской области, где они уже отступают. Фройдинг отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

Ранее сообщалось, что визит Байдена на Украину сопровождался «поездом-призраком».