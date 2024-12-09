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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте сложной для украинских войск

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Обстановка в зоне проведения СВО остается сложной для украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции», — говорится в сообщении украинских военных.

8 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что северная часть Курахово практически полностью перешла под контроль подразделений Вооруженных сил РФ. По его словам, взятие населенного пункта необходимо для того, чтобы артиллерия и беспилотники ВСУ не доставали до Петровского района Донецка, который часто попадает под обстрелы.

9 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС России продолжают постепенную зачистку полукотла южнее Курахово.

По словам Рогова, российские солдаты перешли реку Сухие Ялы и закрепили позиции на южном берегу водоема, где взяли опорный пункт ВСУ.

Ранее Зеленский оценил шансы на завершение конфликта на Украине.

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