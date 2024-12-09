Рогов заявил, что ВС РФ постепенно зачищают «полукотел» возле Курахово

Российские военнослужащие постепенно зачищают «полукотел», в который попала армия Украины южнее города Курахово в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продолжают постепенную зачистку полукотла южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай», — заявил он.

По словам Рогова, российские солдаты перешли реку Сухие Ялы и закрепили позиции на южном берегу водоема, где взяли опорный пункт ВСУ, который прикрывал позиции украинской стороны с тыла. Он отметил, что село Веселый Гай практически зачищено, а на окраине Анновки идут активные бои.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что северная часть Курахова практически под контролем подразделений Вооруженных сил РФ. По его словам, освобождение Курахово необходимо для того, чтобы артиллерия и беспилотники ВСУ не доставали до Петровского района Донецка, который часто попадает под атаки.

Ранее отставной полковник СБУ сообщил об окружении бригад ВСУ под Курахово.