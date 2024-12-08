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Зеленский оценил шансы на завершение конфликта на Украине

Зеленский: конфликт на Украине не закончить просто бумажкой и подписями

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине не закончить «бумажкой и подписями». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», — отметил он.

По словам Зеленского, Украине необходимо «гарантировать надежность мира».

До этого Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

В то же время он отметил, что потери ВСУ в конфликте составляют около 400 тысяч человек.

Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркивал, что приемлемые условия по Украине для России включают гарантии безопасности, признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и снятие санкций.

Ранее в США заявили о «безразличном» отношении Трампа к Зеленскому.

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