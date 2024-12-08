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Глава ДНР высказался о судьбе ВСУ в Курахово

Пушилин: у ВСУ нет шансов в Курахове, северная часть почти под контролем ВС РФ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Северная часть Курахова в Донецкой народной республике (ДНР) практически под контролем подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом заявил на видеозаписи в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«Мы видим, что со стороны Старых Терн — со стороны, скажем, северной части Курахова или северной части водохранилища — ситуация нашими подразделениями практически контролируемая. Соответственно, шансов тем, кто остался из числа украинских боевиков в Курахове, остается все меньше. Просто выжить даже», — заявил глава ДНР.

Однако еще рано говорить о том, что Курахово освобождено, пока это было бы неверным и пока преждевременным, указал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что освобождение Курахова необходимо для того, чтобы артиллерия и беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доставали до Петровского района Донецка, который часто попадает под обстрелы.

Пушилин среди прочего рассказал о продвижении российских войск на Красноармейском, Часовярском, Краснолиманском направлениях, а также в Дзержинске. Глава ДНР подчеркнул, что по его информации в районе Нового Комара возле Великой Новоселки идут серьезные боевые действия, успех наблюдается за ВС РФ. В свою очередь в Дзержинске наблюдается продвижение российских войск в районе террикона и центральной части города, указал Пушилин, но там у ВСУ по-прежнему есть возможность перебрасывать резервы и долго удерживать город.

До этого бывший депутат Верховной рады, ныне военнослужащий Егор Фирсов рассказал, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут потерять пять городов в Донецкой народной республике. По словам экс-парламентария, армия Украины рискует потерять контроль над Часовым Яром, Курахово, Покровском, а также над Мирноградом и Великой Новоселкой.

Ранее российская армия окружила Курахово с четырех сторон.

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