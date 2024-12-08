Израиль может усилить военный контроль над сирийской частью Голанских высот

Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот для предотвращения появления посторонних сил в этом районе. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на свои источники.

Как отмечает телерадиокомпания, с учетом ухудшения ситуации в Сирии, кабинет министров единогласно поддержал решение о вводе сухопутных сил в буферную зону и занятии стратегически важных позиций на Голанских высотах.

По информации осведомленных источников, вскоре будет принято решение о расширении контроля над этой территорией, чтобы избежать появления других игроков в возникшем вакууме.

8 декабря Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где иранские ученые якобы разрабатывали ракеты.

В этот же день армия США нанесла «десятки авиаударов» по целям в центральной Сирии для того, чтобы помешать ИГ (организация запрещена в России) воспользоваться происходящим в стране.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что Башар Асад прибыл в Москву.