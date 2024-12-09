В ЦАХАЛ назвали Сирию четвертым фронтом для сухопутных войск Израиля

Сирия является четвертым фронтом для израильской армии. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Израиля Герци Халеви.

Он отметил, что с вечера 7 декабря израильские сухопутные войска ведут бои на четырех фронтах: на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Ливане и на территории Сирии.

Халеви подчеркнул, что в настоящее время Израиль располагает отличными сухопутными силами, которые тесно взаимодействуют с военно-воздушными силами, флотом и военной разведкой. Это позволяет израильской армии решительно продвигаться вперед и эффективно защищать страну.

8 декабря сообщалось, что Израиль может усилить военный контроль над сирийской частью Голанских высот.

В тот же день телеканал Al Arabiya сообщил, что Россия якобы передала Израилю два объекта, расположенных в сельской местности сирийской провинции Даръа.

Ранее Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске.