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Советник Байдена увидел в событиях в Сирии повод для беспокойства США

Белый дом обеспокоен, что события в Сирии приведут к усилению ИГ

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Kevin Lamarque/Reuters

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме по обороне в Калифорнии выразил обеспокоенность из-за событий в Сирии.

По его словам, поводом для беспокойства для США является угроза укрепления террористов ИГ (организация запрещена в России) в республике и возможное влияние происходящего на обстановку на Ближнем Востоке.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что сирийский президент Башар Асад пытался через посредников контактировать с США и будущим главой государства Дональдом Трампом. Асад якобы сигнализировал о готовности достичь соглашения, которое бы позволило ему сохранить оставшуюся под контролем армии Сирии часть территории и безопасно покинуть страну, чтобы сформировать правительство в изгнании.

28 ноября телеканал CNN передал, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. 5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.

Ранее Трамп выступил против вмешательства США в ситуацию в Сирии.

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