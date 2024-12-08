Вооруженные мятежники начали атаку на курдов в Сирии

Вооруженные мятежники начали атаку на позиции курдов в город Манбидже на севере Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны переходного сирийского правительства.

Перед этим Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии призвала свои силы к максимальной боеготовности.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, которая контролирует территории к востоку от реки Евфрат, а также их военное крыло — «Сирийские демократические силы» (СДС).

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее оставшийся в стране премьер Сирии заявил о готовности передать власть мирным путем.