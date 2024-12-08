Ирак перекрыл границу с Сирией. Об этом сообщает агентство INA.

Подчеркивается, что границы Ирака в безопасности. Перед этим в сети появилось видео массового бегства сирийских военных в Ирак через пограничный переход Аль-Каим.

До этого Ирак начал эвакуацию своего посольства в Сирии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Ирака Фуадом в Дохе.