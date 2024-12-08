Ирак начал эвакуацию своего посольства в Сирии после свержения президента Башара Асада. Об этом сообщает агентство INA.

Решение было принято после того, как сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль столицу Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму. В здании были разбиты окна. Вооруженные повстанцы вынесли из помещения некоторые вещи.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) начали наступление в сторону сирийской столицы, добиваясь ее взятия.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее Ирак перекрыл границу с Сирией.