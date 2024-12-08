Премьер Сирии прокомментировал военное присутствие России в стране

Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решать новое правительство. Об этом заявил премьер-министр арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали, его слова передает Al Arabiya.

«Этот вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сказал министр.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее Израиль объяснил развертывание войск у границы с Сирией.