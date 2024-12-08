Израиль объяснил развертывание войск у границы с Сирией

Израиль развернул военные силы на границе с Сирией в целях обороны. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х.

«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля разместила силы в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для ее защиты, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ подчеркнул, что израильская сторона не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия страны «продолжит действовать столько, сколько необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его мирных жителей», добавили в ведомстве.

До этого издание Times of Israel сообщило, что танки израильских вооруженных сил пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот.

По неподтвержденным данным, отмечает издание, израильские военные вошли в буферную зону в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Ранее премьер Сирии заявил о переговорах с повстанцами.