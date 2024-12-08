Премьер Сирии заявил о переговорах с боевиками на фоне падения Дамаска

Власти Сирии ведут переговоры с лидерами боевиков на территории страны на фоне падения Дамаска. Об этом заявил премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали в беседе с Al Arabiya.

До этого армия Сирии на фоне падения Дамаска заявила, что продолжает осуществлять военные операции против террористов в районах городов Хама, Хомс и Дераа.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, в телевизионном обращении заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли режим Башара Асада.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее в Сирии снесли еще один памятник отцу Асада.