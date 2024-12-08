Оппозиция в Сирии заявила, что хочет определить будущее страны вместе с Западом

Оппозиция в Сирии намерена провести встречи с ООН, а также с представителями арабских и европейских стран в целях определить «следующий этап развития страны». Об этом заявил руководитель главной оппозиционной группировки Сирии за рубежом «Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил» Хади аль-Бахра, передает Reuters.

До этого командование армии Сирии заявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Террористы в Сирии заявили, что Дамаск «теперь свободен от Асада».

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее стало известно, что Иран предупредил Сирию об ограничении поддержки в борьбе с боевиками.