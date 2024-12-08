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Командир саперов сообщил о применении ВСУ мин с сейсмодатчиками в Курской области

Командир саперов Ляпунов: ВСУ применяют мины с сейсмодатчиками под Курском

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РИА Новости

Военнослужащие украинской армии используют мины с сейсмическими датчиками на территории Курской области. Об этом заявил командир первой инженерно-саперной бригады полковник Игорь Ляпунов в беседе с ТАСС.

«Очень много мин, которые реагируют на движение, с сейсмическими датчиками», — отметил он.

Кроме того, на вооружении украинской армии имеются самодельные мины «Джоники», а также в большом количестве иностранные, рассказал Ляпунов. Полковник обратил внимание на то, что ВСУ маскируют мины под различные предметы.

«Недооценивать противника никогда нельзя», — подчеркнул он.

В конце ноября 2024 года телеканал ТСН сообщил, что предприятия военно-промышленного комплекса страны поставляли в Вооруженные силы Украины бракованные или низкокачественные мины. Речь идет о снарядах калибром 82 и 120 миллиметров.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Курской области заявил, что ВСУ обстреливали мирных жителей.

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Атаки на Курскую область
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