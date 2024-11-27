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На Украине нашли новые бракованные мины

ТСН: украинский ВПК поставляет бракованными не только 120-мм, но и 82-мм мины

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) поставляет украинской армии бракованными не только 120-мм, но и 82-мм мины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на документы украинского министерства обороны.

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова, опубликовавшая в соцсетях отрывок документа, в котором сообщается, что не только 120-мм мины для полковых минометов, но и 82-мм мины для батальонных минометов производства Украины зачастую являются бракованными либо низкокачественными изделиями.

В документах также указывается, что эти снаряды были отозваны с фронтов в количестве десятков тысяч.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что риск коллапса украинской государственности возрастает из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) справиться с многочисленными проблемами.

В качестве примеров коррупции Безуглая вспомнила скандал вокруг поставки некачественных мин, отход сил ВСУ под Покровском (Красноармейск), а также отправку медиков, техников и программистов в штурмовые подразделения.

Ранее на Украине заявили об увеличении дезертирства в рядах ВСУ.

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