Путин пообещал достойный ответ Киеву на вторжение в Курскую область

Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за ее действия в приграничных регионах. Об этом он заявил на совещании по ситуации в Курской области, слова российского лидера передает РИА Новости.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — сказал глава государства.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее появилось видео с допросом плененного в Курской области солдата ВСУ.