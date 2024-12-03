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Житель Курской области заявил, что ВСУ обстреливали мирных жителей

Житель Курской области Новицкий: ВСУ обстреливали людей из лесопосадок

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Maksym Kishka/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали жителей, когда те пытались покинуть приграничные районы Курской области. Об этом сообщил РИА Новости житель села Гончаровка Суджанского района Андрей Новицкий.

По его словам, украинские военные стреляли по людям из лесопосадок. Он отметил, что в приграничном районе, откуда он пытался выехать, были разбросаны мины, а также лежали люди без признаков жизни.

До этого жительница села Коренево в разговоре с ТАСС рассказала, что в августе украинские военнослужащие, которые вторглись в приграничные районы Курской области, расстреливали гражданские автомобили, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

Она отметила, что из-за непрекращающихся атак ВСУ на мирное население местные жители не имели возможности забрать родственников. Женщина рассказала, что, несмотря на постоянные угрозы, она и ее соседи не покидали свой район, хотя фактически жили под обстрелами на протяжении двух лет.

Ранее в Британии рассказали, когда ВСУ могут уйти из Курской области.

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