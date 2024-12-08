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В Курске и Курчатове произошли взрывы

SHOT: в Курске и Курчатове произошли взрывы, работает система ПВО

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Курска и Курчатова произошли взрывы, в настоящее время работает система противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах. В эти минуты активно работает ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:25 по московскому времени.

По данным Telegram-канала, первый взрыв жители услышали около 4:00, затем произошло еще несколько с интервалом в 1-2 минуты.

SHOT отмечает, что средства ПВО уже ликвидировали несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Незадолго до этого региональное управление МЧС сообщало, что в Курской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области назвали непростой ситуацию в регионе.

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Атаки на Курскую область
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