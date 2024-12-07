Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области назвали непростой ситуацию в регионе

Врио губернатора Хинштейн: ситуация в Курской области очень непростая

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Ситуация в Курской области очень непростая. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в ходе брифинга, передает ТАСС

«Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага», — заявил он.

Губернатор в ходе выступления выразил надежду на то, что территории освободят очень быстро. Он добавил, что властям предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и для этого будет необходима обратная связь от местных жителей.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

Российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами