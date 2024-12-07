В Курской области назвали непростой ситуацию в регионе

Ситуация в Курской области очень непростая. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в ходе брифинга, передает ТАСС

«Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага», — заявил он.

Губернатор в ходе выступления выразил надежду на то, что территории освободят очень быстро. Он добавил, что властям предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и для этого будет необходима обратная связь от местных жителей.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

Российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.